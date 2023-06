Silvio Berlusconi | boom sui social | 13 milioni di interazioni in un giorno

Quanto sia labile il confine tra l'omaggio e il ridicolo eccesso lo si sta vedendo in queste ore, a poco più di un giorno dall'annuncio della morte di. Alle polemiche per la decisione del governo di proclamare il lutto nazionale mercoledì (onore fino a oggi mai concesso a un ex presidente del Consiglio e di solito riservato a ...santo Forse no. Ma dalla sua morte , sono tantissimi gli episodi raccontati sul Cav, alcuni che rasentano anche il limite del miracolo. Come il caso di Andrea Carloni, tifoso del ...Salvatore Guanci , consigliere comunale e vicario provinciale di Forza Italia avanza la proposta: 'Chiederemo di intitolare auna piazza a Napoli'. Un'idea condivisa con Iris Savastano , coordinatrice cittadina degli azzurri. 'Un omaggio - sottolinea Guanci - per un uomo nato a Milano ma napoletano nell'animo'.

Francesca Pascale: 'Con Silvio Berlusconi muore la mia vecchia vita' Agenzia ANSA

Da Jimi Hendrix a Silvio Berlusconi. Sembra incredibile poter trovare dei parallelismi fra queste due figure così differenti, eppure una similitudine c'è. E riconduce alla città di Bergamo. Per la pre ...Se l‘oscar funerario del cattivo gusto se l’è guadagnato Travaglio, quello della furbizia spetta forse a Renzi.