Siena | il rettore Tomaso Montanari | «Niente bandiere a mezz' asta per Berlusconi»

(Di martedì 13 giugno 2023) Ildell'’Università per stranieri, non nuovo a prese di posizione personali, ha deciso di non rispettare l'indicazione del governo. «È vero cheha segnato la storia, ma lo ha fatto lasciando il mondo e l'Italia assai peggiori di come li aveva trovati»

... come quella deldell'università per stranieri di, che ha annunciato che non esporrà le bandiere a mezz'asta. "Di fronte a questa notizia naturalmente non si può provare alcuna gioia, ...dell'Università per Stranieri diFoto © ImagoeconomicaRiportiamo il messaggio di Tomaso Montanari ,dell'Università per stranieri di, a spiegazione del suo rifiuto a issare le bandiere a mezz'asta in segno di lutto nazionale per Silvio Berlusconi. Scrivo a tutta la comunità per ...

Rettore di Siena Tomaso Montanari contro Silvio Berlusconi: "Ha lasciato l'Italia peggio di come l'ha trovata" Virgilio Notizie

Il rettore dell''Università per stranieri, non nuovo a prese di posizione personali, ha deciso di non rispettare l'indicazione del governo. «È vero che Berlusconi ha segnato la storia, ma lo ha fatto ...