Siamo proprio sicuri?

(Di martedì 13 giugno 2023) «di aver riflettuto con tranquilla onestà sulla nostra impotenza, invece di ritenere gli intellettuali più influenti di quanto siano, o investiti di qualche altissima missione?di prendere sul serio quel che facciamo senza prendere troppo sul serio noi stessi? Che l’autoironia e un po’ di senso dell’umorismo non siano ottimi correttivi alla solennità in cui ogni tanto cadiamo?»

... è particolarmente significativo che ad onorare il compleanno della Federazione siala ... ecerti che i tifosi di tutta Italia sentiranno questo kit come un riflesso senza tempo di 125 ...Celebrare ilpassato, perciò, diventa un'occasione per guardare alla propria identità con ... ecerti che i tifosi di tutta Italia sentiranno questo kit come un riflesso senza tempo di ...... è particolarmente significativo che ad onorare il compleanno della Federazione siala ... ecerti che i tifosi di tutta Italia sentiranno questo kit come un riflesso senza tempo di 125 ...