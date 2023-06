Si ' incollarono' al Laocoonte | il Vaticano condanna a 9 mesi gli attivisti di Ultima Generazione

Leggi su agi

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Novedi reclusione (pena sospesa) e il pagamento di una multa di 1.620 euro per il reato di danneggiamento aggravato: è lainflitta in primo grado a duediche la scorsa estate si sono incollati alla base in marmo della statua dinei Musei Vaticani nell'ambito di uno dei tanti atti dimostrativi organizzati per sensibilizzare le autorità sui temi del cambiamento climatico. I due dovranno pagare anche 120 euro a testa per aver resistito all'ordine degli agenti della Gendarmeria vaticana di seguirli negli uffici. A una terza attivista, che ha documentato l'iniziativa con un video girato con il telefonino, è stata inflitta solo l'ammenda di 120 euro per aver trasgredito "a un ordine legalmente dato dall'autorità competente". Gli ...