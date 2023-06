Sì | è pronto ad andarsene | una bomba sull' Inter | chi molla dopo Istanbul

(Di martedì 13 giugno 2023) Ora che la delusione per la sconfitta in finale di Champions va decantando lentamente, per l'è tempo di pensare al futuro. E, allo stesso modo, per i suoi giocatori. Soprattutto quelli che hanno reso meno. Tra questi c'è Robin Gosens, arrivato dall'Atalanta l'anno scorso con la promessa di essere l'erede naturale di Perisic. Il suo ingresso all'Ataturk contro il City è stato positivo, da un suo assist poteva nascere il gol dell'1-1 che Lukaku, però, si è divorato. Nonostante ciò, l'esperienza in nerazzurro di Gosens, complessivamente, si è rivelata pregna di alti e bassi, in cui i secondi hanno prevaricato spesso i primi. Di conseguenza, le due parti potrebbero essere giunte ai saluti.e tracce del tedesco molti club, in Premier c'è il Bournemouth, il Germania, a casa sua, Wolfsburg e Union Berlino ci hanno fatto più di un pensiero. Per ...

Ora che la delusione per la sconfitta in finale di Champions va decantando lentamente, per l'Inter è tempo di pensare al futuro. E, allo stesso modo, per i suoi giocatori. Soprattutto quelli che hanno ...Quel comunicato nonrivela che la notizia è arrivata all'improvviso. Da qui nei primi ... perché sa cosa mi rispose Berlusconi prima di'Io ho sempre avuto successo. In tutto quel che ...Terremoto in casa Psg. Kylian Mbappé ha deciso di, o per lo meno di non restare oltre il 2024, scadenza naturale del suo contratto. L'... il club dell'emiro del Qatar èa metterlo sul ...

L'attaccante è orientato a non restare fino al 2025, gli emiri lo metteranno sul mercato perché non sono più disposti a nuove estenuanti trattative. Da Madrid fari sul possibile colpaccio di mercato ...Le aperture inglesi di oggi, giovedì 1 giugno 2023. Daily Mail "United pronto a pagare Maguire per andarsene" La finale di FA Cup contro.