“Shoigu vuole distruggere la Wagner” Resa dei conti per Prigozhin

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 giugno 2023) Il ministro della Difesa Sergeiche tutti vadano in giro a baciargli i piedi, ma il grupponon l'ha mai fatto». Ed è per questo che ha cercato di «» due volte il gruppo di mercenari fondato e guidato da Evgeny, una prima volta in Siria e un'altra, più recente, cercando di sabotare i mercenari mentre combattevano per la conquista di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, lasciandoli «senza armi». È lo stessoa lanciare la pesante accusa, tornando ad attaccare la leadership russa e in particolare il ministro della Difesain un messaggio audio diffuso oggi dal suo ufficio stampa. «Non stiamo parlando solo di una qualche interferenza, stiamo parlando di distruzione fisica e intenzionale. Sia allora, che ...