Sfonda la porta della stazione ferroviaria di Fabriano e va a finire con l’auto sul primo binario

(Di martedì 13 giugno 2023) Per colpa di un maloreben due porte vetrate nelladi(Ancona) con la propria automobile, poi sfiora una viaggiatrice e termina la corsa sul. Fortunatamente la guidatrice, una 80enne, non è in pericolo di vita anche se, insieme alla viaggiatrice presente in, è statata all’ospedale Engles Profili per degli accertamenti. “Siamo stati miracolati. Poteva essere una strage, è andata bene”, il commento del sindaco Daniela Ghergo. Nel frattempo la poliziae i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere il mezzo dai binari. Qualche ritardo per la circolazione, ma non eccessivo in quanto al...