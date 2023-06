“Servizio di guardia medica azzerato” | mercoledì 14 giugno assemblea pubblica al Mutuo Soccorso di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 giugno 2023) Niente piùdiin diverse parti della provincia, mentre migliaia di cittadini bergamaschi si ritrovano senza medico di famiglia e sempre lunghe sono le attese per accedere alle prestazioni ambulatoriali: tempi duri per la sanità della provincia di. Per fare il punto con i rappresentanti dei medici, la CGIL e la FunzioneCGIL diorganizzano per14 giugno un’assembleanella sala deldi via Zambonate 33 (ore 18:00). Introduce i lavori Marco Toscano, segretario generale della CGIL di. Intervengono Paola Nardis, coordinatrice provinciale dei medici di medicina generale FP-CGIL, Giorgio Barbieri, coordinatore regionale ...