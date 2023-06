Serie A | i voti del campionato | Napoli voto 9 | la Juventus è rimandata

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 13 giugno 2023) Con il triplice fischio al Mapei Stadium che ha posto fine al play out salvezza tra Spezia e Verona è ufficialmente conclusa la stagione 2022-2023 deldiA, dando il via al momento deiper le 20 squadre che si sono date battaglia per 38 giornate. La migliore squadre delè statadell’ormai ex Luciano Spalletti, promosso con un 9 data la cavalcata trionfale verso il terzo scudetto., invece, la. Quella appena conclusa è stata una stagione molto lunga e particolare per via del Mondiale disputato in inverno, le 38 giornate sono state disputate in un periodo compreso tra il 13 agosto 2022 e l’11 2023 rendendo iluno dei più lunghi mai disputati. A stravincere è stato il ...