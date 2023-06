“Senza parole” | Manila Nazzaro e Stefano Oradei | nessuno si aspettava questa notizia così presto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 giugno 2023), ormai è finito il tempo di nascondersi. Sono settimane che si parla dinuova relazione dell’ex Miss Italia con il coreografo, ballerino e volto di Ballando con le Stelle. Finita la lunga storia con Lorenzo Amoruso, che aveva già anticipato una sua frequentazione con un uomo misterioso, era stato il sito Today a sganciarebomba di gossip. Addirittura, secondo l’ex calciatore e oggi commentatore sportivo, la conoscenza tra i due sarebbe iniziata ancora prima che la loro relazione terminasse. Poi la segnalazione di The Pipol, che ha pubblicato una foto in cuiosavano in compagnia delle amiche di lei. A quel punto le indiscrezioni sono ...