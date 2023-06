Con l'accusa di omicidio colposo per la morte nel 2014 per un tumore al cervello di un bimbo di cinque anni di Taranto,persone,ed exdell'ex Ilva , saranno processati dal prossimo 2 ottobre. Lo ha deciso la Corte d'appello di Lecce accogliendo il ricorso presentato dal sostituto procuratore ...Con l'accusa di omicidio colposo per la morte nel 2014 per un tumore al cervello di un bimbo di cinque anni (Lorenzo Zaratta) di Taranto ,persone,ed exdell'ex Ilva , saranno processati dal prossimo 2 ottobre. Lo ha deciso la Corte d'appello di Lecce accogliendo il ricorso presentato dal sostituto procuratore ...exdell' ex Ilva dovranno andare a processo per la morte di Lorenzo Zaratta , il bambino deceduto il 30 luglio 2014 dopo che gli fu diagnosticato l' astrocitoma , un tumore al cervello, ...

Sei dirigenti dell’ex Ilva a processo per la morte di tumore del piccolo Lorenzo Zaratta Il Fatto Quotidiano

La Corte d'appello ha accolto il ricorso del pm Mariano Buccoliero ed ha disposto il processo, con avvio il 2 ottobre, per il decesso del piccolo Lorenzo Zaratta, avvenuta a fine luglio 2014 nella