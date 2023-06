stato un grande maestro per me" l'inizio del necrologio del presidente Rcs Urbano Cairo per ... si unisce a quelli della sua squadra di calcio, il Monza, di grandi aziendeLeonardo, Enel, Eni, ...Sfoglia il catalogo delle offerte su Amazon - - > PAYBACK accoglie Amazonpartner in Italia Gli oltremilioni di clienti che hanno aderito alla proposta di PAYBACK sono ora in grado di ...Tra i modi dire più conosciuti del dialetto romano c'è l'espressione 'er cacio sui maccheroni' che sta a indicare un abbinamento perfetto tra una cosa e l'altra. Questo detto indica, infatti,...

Sei come er cacio sui maccheroni: sai perché si dice così e qual è l'origine di questo detto roman ilmessaggero.it

«È un continuo di brutte notizie, vedo il mio paesaggio familiare e professionale pieno di luci che si stanno spegnendo, fin che muoiono i grandi ...I due governi più duraturi della storia italiana sono i suoi. L'Italia è stata il grande romanzo del Cavaliere.