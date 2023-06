Secret Invasion | Nick Fury e Maria Hill di nuovo insieme nella prima clip della serie Marvel

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 giugno 2023) Ritroviamo di nuovala coppia ex-SHIELD composta da, rispettivamente interpretati da Samuel L. Jackson e Cobie Smulders.ha diffuso in streaming laufficiale di, che vede al centro i personaggi di, diriuniti dopo diverso tempo e rispettivamente interpretati da Samuel L. Jackson e Cobie Smulders.parla di quantosia cambiato in questi ultimi anni e si chiede se sia pronto o meno per il compito da svolgere, ovvero cercare di fermare l'e degli Skrull....