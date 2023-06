«Se non si fa male Djokovic vincerà tutti gli Slam per altri due anni» Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 giugno 2023) “Il tennis ha un problema”. Lo chiama così Simon Briggs. E “il mondo del tennis ne nega l’entità”. L’inviato di lungo corso del tennis del giornale inglese si dice basito: “La gente pensava davvero che avrebbe perso! Con Carlos Alcaraz! Uno che ha avuto una serie positiva agli US Open (quandoera assente per motivi di visto) ma non era mai andato oltre i quarti di finale al Roland Garros!” “Ad un certo punto ho iniziato a chiedermi cosa mi stavo perdendo”… Briggs scrive senza mezzi termini chesui 5 set è imbattibile, al momento. E che “se non si fa, o non si scoccia prima, dovranno passare almeno un paio diprima che qualcuno lo batta”. Mette giù i dati. E’ scientifico. Non è solo un suo parere. Scrive che quello che leggi quando vai sul sito di Tennis Abstract e ...