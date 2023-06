“Se mi lasci non vali” | al via la campagna contro l’abbandono degli animali

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 giugno 2023) Bergamo. L’estate 2023 è ormai alle porte. E anche quest’anno, come ogni estate, cresce la preoccupazione per l’abbondonodomestici, un fenomeno non certo stagionale, ma che durante i mesi estivi aumenta rispetto al resto dell’anno in relazione a chi decide di partire per le vacanze e contestualmente di “liberarsi” del proprio animale domestico. I dati forniti dal Ministero della Salute riferiti al 2021 raccontano di una situazione in Italia di 72.115 ingressi di cani nei canili sanitari (rispetto ai 68.371 del 2020), 29.194 ingressi nei canili rifugi (rispetto ai 40.297 del 2020), 33.981 cani dati in adozione (rispetto ai 45.385 del 2020) e 78.609 gatti sterilizzati (67.242 nel 2020). Nella Lombardia i numeri parlano di 6.043 ingressi di cani nei canili sanitari, 2.140 ingressi nei canili rifugi, 2.029 cani dati in adozione e 11.228 ...