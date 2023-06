Scrivimi quando arrivi La straziante lettera di Chiara Tramontano alla sorella Giulia

Salvalo equi per favore. La signora Barbara è nata ad inizio anni Cinquanta,ancora l'unico strumento di comunicazione via voce era la cornetta col filo agganciata al quadrante con i ...qui per favore". Oppure, il messaggio potrebbe essere " Ciao mamma, mi è caduto il ... Un po' come, su Facebook, vi offrono per truffarvi diversi prodotti elettronici a 1,95 euro ....non lo sono mai comesto al pianoforte, spesso non mi sento all'altezza di molte situazioni, mi sento intimorito, la mia terapeuta allora un giorno mi ha detto: 'Vai al pianoforte e...

"Scrivimi quando arrivi...". La straziante lettera di Chiara Tramontano ... ilGiornale.it

Scrivimi d'amore, scheda del film di Damián Romay, con Kristina Cole, Russell Quinn e Reed Favero, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film in TV o in ...Le aziende di Intelligenza artificiale: «Vogliamo dare alle persone un amico/a sempre presente». Ecco i “paletti” inseriti dai programmatori e i rischi del linguaggio empatico ...