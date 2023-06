Sclerosi multipla e sport | l’impresa di Maria Luisa Garatti

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 giugno 2023). Fino ad oggi a credere in questa alleanza sono stati in pochi. A sottolineare l’importanza dellae non solo della riabilitazione nella terapia delle persone conè arrivato qualche settimana fa il Congresso del Network Europeo Rehabilitation in Multiples (RIMS) Ma da ormai 7 anni per, avvocata 54enne di Brescia che convive da 17 anni con la malattia,sono diventati un tutt’uno. E domani 14 giugno sarà a Barcellona alla Corsa delle Donne.: c’è l’ok degli esperti ...