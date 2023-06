Sciarpe | fiori e bandiere davanti alla residenza di Arcore | ' Grazie in eterno presidente'

Fuori da Villa San Martino ad Arcore, dove il feretro di Silvio Berlusconi attende i funerali di Stato previsti per domani pomeriggio in piazza Duomo ...Rossa perché a spiccare sono soprattutto, bandiere e magliette di Milan e Monza, lasciate dai tifosi arrivati qui in questo pellegrinaggio laico. E poi mazzi di, foto, dediche, lettere, ...Vicino all'ingresso di villa San Martino, mazzi didel Monza e del Milan, bandiere di Forza Italia e un grande striscione con la scritta " grazie in eterno presidente". A causa della pioggia, non ci sono sostenitori o gente comune ...

