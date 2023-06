Schlein sarà ai funerali di Berlusconi | in dubbio la presenza di Conte

Leggi su today

(Di martedì 13 giugno 2023) La segretaria del Pd, Elly, parteciperà aidi Silviodomani a Milano. Secondo le indiscrezioni invece alle esequie non dovrebbe esserci il presidente del M5S Giuseppe. Saranno due i maxischermi posizionati in piazza Duomo per consentire ai cittadini di...