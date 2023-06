Scamacca torna in Italia? Il West Ham guarda a un bomber della Serie B

(Di martedì 13 giugno 2023) Dopo essersi rilanciato a Venezia inB, 19 reti e 7 assist in 37 presenze, per Joel Pohjanpalo potrebbe esserci il grande salto verso...

Elementi di indubbio talento, come ad esempio. Che in carriera però soltanto una volta ha ... Sicosì al punto di partenza: a fare la differenza, in una sessione così difficile per i ...di moda un'idea che la società nerazzurra aveva accarezzato anche in passato: Gianluca. Il centravanti romano lascerà il West Ham e il club londinese ha aperto alla possibilità del ...... che lo vedo già al ritiro il 10 luglio' e anche: ', Morata è la fiera del falso nueve', ... ed è certamente più juventino di molti pseudo tifosi con il ciclo perenne...sein Italia va ...

Scamacca torna subito: scambio bomba in Serie A Calciomercatonews.com

Gianluca Scamacca è potenzialmente uno dei migliori attaccanti italiani, forte fisicamente e bravo anche in zona realizzativa. L’esperienza in Premier League non è stata fortunata e non è riuscito ad ...L'attaccante ex Sassuolo, sbarcato al West Ham dodici mesi fa, potrebbe arrivare con la formula del prestito: c'è però da superare la concorrenza di altri club italiani ...