ROMA - Fosse p er lui, non avrebbe alcun dubbio: Gianlucaha scelto la Roma . Da anni spera di tornare a casa e di un futuro in comune ha spesso fantasticato con il compagno del barrio, Davide Frattesi , che è cresciuto con lui nel quartiere di ...L'attaccante francese è sul taccuino del Diavolo da aprile, ma in questi giorni si èdi ... In questo caso attenzione alla pista 'inglese', conche può rappresentare un'opportunità, ma ...... che già l'Inter si apparecchia il futuro: il club di viale della Liberazione ha infattidi ... E Marotta ringrazia i tifosi Lukaku, Dzeko,, Lukebakio: tutte le trattative per l'attacco ...

Scamacca ha deciso: vuole tornare alla Roma a luglio Corriere dello Sport

L’attaccante da anni spera di tornare a casa per poter realizzare un sogno: potrebbe essere la giusta soluzione alla lunga assenza di Abraham ...L'obiettivo di calciomercato della Roma ha accettato i giallorossi come destinazione e Pinto valuta le condizioni per prenderlo ...