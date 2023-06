Scamacca ha deciso | torna in Serie A | lo scambio sblocca l’affare

(Di martedì 13 giugno 2023) Gianlucaè potenzialmente uno dei migliori attaccanti italiani, forte fisicamente e bravo anche in zona realizzativa. L’esperienza in Premier League non è stata fortunata e non è riuscito ad imporsi con la maglia del West Ham. Il calciatore ex Sassuolo non si è ambientato nella nuova realtà e l’addio già dalla prossima sessione di mercato è praticamente certo. Attaccante classe 1999, è una prima punta forte fisicamente e abile sia nel gioco aereo che nel tiro. I suoi idoli sono Zlatan Ibrahimovic e Gabriel Batistuta, in più è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati nel 1999 stilata dal ‘The Guardian’. Foto di Tolga Akmen / AnsaCresciuto nelle giovanili di Lazio e Roma, la prima vera esperienza è stata con la maglia del Sassuolo. Si dimostra un centravanti moderno e con una certa confidenza con il gol. Nel corso della carriera ha indossato ...

ROMA - Fosse p er lui, non avrebbe alcun dubbio: Gianlucaha scelto la Roma . Da anni spera di tornare a casa e di un futuro in comune ha spesso fantasticato con il compagno del barrio, Davide Frattesi , che è cresciuto con lui nel quartiere di ...L'attaccante francese è sul taccuino del Diavolo da aprile, ma in questi giorni si èdi ... In questo caso attenzione alla pista 'inglese', conche può rappresentare un'opportunità, ma ...... che già l'Inter si apparecchia il futuro: il club di viale della Liberazione ha infattidi ... E Marotta ringrazia i tifosi Lukaku, Dzeko,, Lukebakio: tutte le trattative per l'attacco ...

Scamacca ha deciso: vuole tornare alla Roma a luglio Corriere dello Sport

La Roma vuole assolutamente migliorare i risultati delle ultime stagioni, soprattutto in campionato, e va alla ricerca di nomi importanti sul mercato. Dopo aver ufficializzato Aouar, i giallorossi son ..."Fosse per lui, non avrebbe alcun dubbio: Gianluca Scamacca ha scelto la Roma". Il Corriere dello Sport ne è convinto: l'attaccante del West Ham, accostato con forza ...