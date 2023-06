Sassuolo | Frattesi sul suo futuro | 'So già dove andare!'

Commenta per primo Dal ritiro della Nazionale Davideha parlato anche di mercato: 'Nella mia carriera sono sempre andato avanti step dopo step - ha detto il centrocampista del- almeno nella mia testa bisogna fare un altro passaggio in ...In questi giorniè a Coverciano dove, assieme alla Nazionale, sta preparando il match di ... E per questo devo ringraziare ilche mi ha atteso. Sarà una estate importante perché ...Tre anni in B, due al, ora devo crescere in Italia, poi in caso l'estero'. Le underviene dall'Under 21: 'Il c.t. Nicolato ormai è un amico, andiamo a cena assieme. Farà un grande ...

Il Sassuolo sceglie le contropartite per Frattesi: le richieste a Juve, Roma e Inter La Gazzetta dello Sport

Anche il club azzurro sulle tracce del talentuoso centrocampista della Nazionale che gioca per il Sassuolo. Davide Frattesi ha affrontato diversi temi, compreso il suo futuro, dal ritiro della Naziona ...il manager ha messo nel mirino Davide Frattesi autore di 7 gol in 36 apparizioni in campionato con la maglia del Sassuolo. I neroverdi si sono ormai rassegnati all’idea di perderlo, fissando il prezzo ...