La priorità offensiva diè doppia: ha bisogno di nuovi titolari, con la Champions League non bastano più i semplici ricambi, utili soltanto nei minuti finali. Il polacco è in cima alla lista ...È una chiara indicazione di Maurizioche lo volle al Napoli nel 2016 per sostituire il ... Marcos Leonardo l'alternativa per i biancocelesti L'alternativa per la Lazio siMarcos Leonardo, ...Da lì escono fuori diverse storie e diverse versioni su questi ultimi due anni del club rossonero, come quella chein causa. Non è tutto oro quel che luccica e, mai come in questo caso, ...

Sarri chiama e Milik risponde sì: la Lazio tratta con il Marsiglia Corriere dello Sport

Il tecnico biancoceleste cerca il vice Immobile: le alternative sono Marcos Leonardo (Santos) e Gimenez (Feyenoord) ...RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO-L'offerta faraonica arrivata sul tavolo della Lazio per Luis Alberto potrebbe davvero far traballare tutte le certezze. Come sottolineato in ...