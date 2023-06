Sara Simeoni | «Ad Atene imparai che quando non porti a casa la medaglia d’oro a stento ti salutano» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 giugno 2023) Il Corriere della Sera intervista, campionessa olimpica di salto in alto nel 1980 a Mosca. Racconta diera bambina: nessuno pensava che sarebbe diventata un’atleta. «Di certo nessuno immaginava che un giorno sarei diventata un’atleta. Lo sport, per una donna nata nel 1953, almassimo poteva essere un passatempo. E da coltivare con moderazione». Lacontinua: «All’epoca non c’era tutta questa ricerca scientifica intorno allo sport. Spesso saltavi e basta, correvi e basta. Oggi il mio mal di schiena perenne è dovuto anche al fatto che alcuni movimenti forse erano sbagliati ma non lo sapevi. Tutto era rudimentale, pensi cheveniva il ciclo si faceva fatica anche a parlarne, lo chiamavano “il carattere delle donne”, era una specie di incidente increscioso mensile». Nella ...