Santa Croce festeggia Sant’Antonio | Di Maria | “Non disperdere la tradizione delle aree interne”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiorno di festa per la comunità didel Sannio che oggi ha celebratodi Padova. Questa mattina si è tenuta la tradizionale processione che ha portato a spalla per il paese il Santo seguito dalle statue di San Francesco, San Pasquale, della Madonna della Libera,Lucia e l’Incoronata di Foggia guidati dal parroco don Domenico Curcio. Nelle tredici serate precedenti alla festa isi hanno recitato la tredicina in onore dinell’antica chiesa posta sulla sommità di una collinetta che domina il borgo fino a ieri, quando sia in campagna che nel centro abitato, sono stati accesi dei grandi falò. “La festa diè una festa che tiene vive laed ...