Sanità | ' Dona vita dona sangue' | al via campagna

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 12 giu. (Adnkronos Salute) - Un spot con l'attrice Carolina Crescentini per rilanciare "un semplice gesto straordinario" come lazione dele del plasma. E' ladi comunicazione '' presentata oggi al ministero della Salute. "Lo strumento principale...

Il naming 'viasangue', da cui prende il nome l'intera campagna, evidenzia come il gesto semplice della donazione del sangue sia fondamentale per salvare vite umane.'Chiil Sangue,la Vita'. Anche quest' anno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno, designata dall'Assemblea Mondiale dellanel 2005, DonatoriNati , l'Associazione ...Avis Provinciale Brindisi, riprendendo lo slogan promosso dall'Organizzazione mondiale dellae da Avis Nazionale "sangue,plasma, condividi la vita, condividila spesso", vuole ...