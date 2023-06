Salute | 5mila nuovi casi artrite reumatoide l’anno | al via campagna su remissione

(Di martedì 13 giugno 2023) Iezzi (AbbVie): "Troppi pazienti vivono una vita a metà" Sono 300mila le persone che in Italia convivono con l’le nuove diagnosi ogni anno. Per questo motivo AbbVie lancia “Complete the Picture – Non accontentarti di una vita a metà: parla con il tuo reumatologo”, lainformativa sulla Ar promossa dall’azienda e realizzata con il patrocinio di Apmarr e Anmar, incentrata su www.missione.it, un sito web in cui è possibile trovare informazioni sulla patologia e consigli pratici per la sua gestione quotidiana, video di approfondimento con reumatologi, nutrizionisti, psicologi e fisiatri. L’iniziativa è stata presentata oggi in ocone della conferenza stampa “dell’...

'Ritengo che la rimborsabilità della Prep possa avere un impatto positivo. In primo luogo, l'offerta della terapia per prevenire l'infezione da Hiv a ...