Salernitana | può arrivare un attaccante dal Bologna

(Di martedì 13 giugno 2023) In scadenza di contratto col, l'Nicola Sansone (classe 1991 ex Sassuolo e Villarreal) è nel mirino della....

Sul contratto del portoghese c'è una clausola rescissoria da un milione di euro grazie alla qualeliberarsi subito, ma la clausola scadrà martedì 20 giugno. LA POSIZIONE DELLA- I ...È un po' pignolo, ma con laha fatto molto bene e poi gli piace giocare a calcio. Il Napoli così com'è, se non viene ritoccato nell'organico,fare le due giocate che vanno di moda: ......da Sousa Non è ancora sicura la permanenza di Paulo Sousa sulla panchina della. Dopo la ...la cessione (opzione al momento più praticabile rispetto ad un rinnovo a cifre che la Lazio non...