Salento | Pugliarmonica festival A fine mese

Leggi su noinotizie

(Di martedì 13 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: L’annuale appuntamento con i temi della tradizione organizzato dall’associazione pugliese attiva dal 2015 per il rispetto dei tratti autentici delle feste patronali in Puglia Dalle ore 18.30 una lunga serata di incontri d’approfondimento, musica, stand gastronomici, colori e sapori tipici, interventi musicali della Banda Città di Taviano e la V edizione del premioa tre personalità che si sono distinte nel settore delle feste patronali pugliesi Alle ore 19.00 Puglia: Paese in festa Ospite FRANCO ARMINIO (autore, paesologo) Con Aldo Patruno (direttore Dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia), Donato Metallo (presidente della Commissione Cultura della Regione Puglia) e Graziano Cennamo (presidente di) per parlare, tra l’altro, della nuova proposta di legge ...