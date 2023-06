Sacchi | “Con il Milan di Berlusconi ci prendemmo il mondo | ecco come”

(Di martedì 13 giugno 2023) Arrigo, ex allenatore delcon Silviodal 1987 al 1991, ha ricordato l'epopea vissuta alla guida dei rossoneri

Arrigoin lacrime, Fabio Capello che lo definisce 'genio', Carlo Ancelotti che pubblica una ... Tutti quelli che sono passati da Milanello e se ne sono andati ricordano il Presidente,la 'P' ...... dominatore di una squadra di giocatori irreprensibili, ascetici, guidati da Arrigo, ... La squadra andava in alberghi fino ad allora chiusi ai giocatori, i calciatori vestivanocompleti delle ...'Liedholm rimane' gli chiesi, 'No, ho un'altra carta da giocare… arriva' mi rispose, ... per i tifosi vip,Paolo Maldini, Baresi e altri giocatori, all'improvviso entrò il Cavaliere, ...

Berlusconi, l'uomo che cambiò il calcio con Sacchi. E ora Ulivieri ha una 'paura boia' Calciomercato.com

Il Milan di Sacchi è stato il primo di Berlusconi, quello su cui il club ha costruito il suo successo nel calcio. Ma che fine hanno fatto oggi i giocatoriPaolo Scaroni ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del suo rapporto con Silvio Berlusconi da quando è stato nominato presidente del Milan: "Da grande appassionato ed esperto ...