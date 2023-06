(Di martedì 13 giugno 2023) Oleg Pavlenko, il capo dell'Ispettorato statale per l'ambiente dell'Ucraina, ha annunciato che nella regione disi sono registratidied Escherichia coli dopo il...

Oleg Pavlenko, il capo dell'Ispettorato statale per l'ambiente dell'Ucraina, ha annunciato che nella regione di Kherson si sono registrati casi di colera ed Escherichia coli dopo ildiga di Nova Kakhovka. "Ogni giorno monitoriamo il distretto sud, preleviamo campioni d'acqua e conduciamo analisi. Non c'è un inquinamento molto elevato, ma ci sono già diversi casi ......di sicurezza dell'Fsb ha arrestato un gruppo di ex lavoratori dell'industriadifesa sospettati di fornire all'Ucraina informazioni militari sensibili e di pianificare attacchi di. Il ...... a sudcittà di Orekhovo e nella zona del villaggio di Lobkovoe, dove le forze armate RF avrebbero interrotto tutti i tentativi di portare il Gruppo die ricognizione (DRG) ad ...

Sabotaggio della diga di Kakhovka: a Kherson segnalati casi di colera Globalist.it

