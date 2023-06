Sabatini | «Difficile raggiungere in campo il livello di Spalletti»

(Di martedì 13 giugno 2023) Walterè intervenuto a Radio Napoli Centrale e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul club di De Laurentiis e sulla ricerca del nuovo allenatore dopoavverte che replicare quanto fatto daè molto: «Nel calcio c’è sempre la possibilità di surrogare, questo è il segreto dell’immortalità del calcio. Sarà sicuramente, ma mi pare che De Laurentiis sia abituato e starei moderatamente tranquillo. Non si raggiungerà facilmente ilcheha raggiunto in, ma ci sarà qualcun altro che porterà il Napoli agli obiettivi. Napoli i risultati li costruisce anche da solo, quella città è impattante, una forza della natura. Sarei molto fiducioso se fossi un tifoso napoletano». ...

L'ex direttore sportivo di Palermo e Salernitana: "Roma L’unico vero campione è Dybala, il Napoli ne ha diversi".Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, non si è sbilanciato in vista della finale di Europa League contro il Siviglia: "In virtù.