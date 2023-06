(Di martedì 13 giugno 2023)S.p.A., primario operatore italiano nel settore della cyberche fornisce un’offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche, è stata selezionata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per beneficiare dei fondi per dare vita a undi(LAP) in cui svolgere attività di valutazione e scrutinio tecnologico della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l’erogazione dei servizi critici da parte dei Soggetti rientranti nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC). Questo progetto, che rientra nel PNRR, porterà alla realizzazione da parte didi undi ...

S.p. A. , primario operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un'offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti ...... NET Insurance, Finlogic,, Cover 50, NICE, Digital 360, Reevo e Labomar. Mentre però per alcune di queste l'Opa è un obbligo per cedere la maggioranza della società ad un nuovo ......Company Non distribuisce - - - - - - Non ha distribuito Rosetti Marino Non distribuisce - - - - - - Non ha distribuito SIF Italia Non distribuisce - - - - - - Non ha distribuitoNon ...

Sababa Security selezionata dall'ACN per beneficiare dei fondi del ... 01Net

Sababa Security aprirà un laboratorio di prova a Torino in cui svolgere attività di valutazione e scrutinio tecnologico della sicurezza ...L'obiettivo della partnership tra Sababa e Infinidat è quello di fornire alle aziende protezione dei dati e potenziare la cyber resilience ...