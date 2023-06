' s - Hertogenosch e Stoccarda entrano nel vivo

(Di martedì 13 giugno 2023)neli primi tornei stagionali su erba. A 's - Hertogenbosch l'idolo locale Tallon Griekspoor si è qualificato per gli ottavi di finale superando per 62 36 63 lo svedese Mikael Ymer. ...

invece avanti Jan - Lennard Struff (61 64 a Zhizhen Zhang), Gregoire Barrere (64 63 alla wild card Oscar Otte), Christopher O'Connell (63 61 a Daniel Altmaier) e Aslan Karatsev che ha ...

Entrano nel vivo i primi tornei stagionali su erba. A 's-Hertogenbosch l'idolo locale Tallon Griekspoor si è qualificato per gli ottavi di ...Di Marco Calabresi Matteo Berrettini, che non giocava per infortunio da due mesi, ha perso nettamente al primo turno dell’Atp 250 di Stoccarda contro… Leggi ...