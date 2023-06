Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha firmato contratti conunità cosiddette 'di volontariato', ovvero milizie private o parastatali. Lo rendono noto i ...da tutta lae, ...DENUNCIA ATTACCO A KURSK Le autorità russe, dal canto loro, hanno denunciato un attacco da ... Come ha riportato The Kyiv Independent, il ministro ha riferito di dieci morti (nella regione ...... di solito abbreviato in G8, è stato un forum politico tenutosi dal 1997 al 2014, che riuniva gligoverni nazionali di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito,e Stati ...

Russia: otto milizie parastatali firmano il contratto con Mosca, ma il gruppo Wagner rifiuta Globalist.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Kiev: 'In una settimana abbiamo liberato 7 insediamenti'. LIVE ...Vladimir Putin e Silvio Berlusconi, un'amiciza che va oltre la politica. «Un vero amico». Così il presidente russo Vladimir Putin ricorda Silvio Berlusconi, scomparso ...