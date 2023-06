Rubano auto | poi rapinano bar in Valle Vitulanese | inseguiti dai carabinieri | abbandonano il bottino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiun bar, vengonoe gettano la refurtiva durante la fuga. È accaduto intorno alle 2 di questa notte a Campoli del Monte Taburno, in via Provinciale. Dei malviventi, sembra in quattro unità, sono penetrati all’interno di una attività commerciale del posto attingendo tutto ciò che potevano. Secondo la prima ricostruzione, i quattro, hanno prima rubato un Fiat Doblo parcheggiato all’interno di un cancello di un’abitazione nelle vicinanze dell’attività commerciale e, solo successivamente hanno fatto irruzione nel bar. Una volta penetrati dall’ingresso principale del locale hanno caricato la merce nel furgone, prelevando soldi (circa 300 Euro), slot machine e sigarette. L’allarme aiè scattato dopo la segnalazione del servizio di vigilanza notturno, che ha ...