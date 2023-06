Ruba portafoglio in un autobus Denunciato 53enne

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 13 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Resta alta l’attenzione dei militari dell’Arma, in tutta la provincia ionica ed in particolare nella città di Taranto, relativamente alla prevenzione e repressione dei reati compiuti sui mezzi pubblici. I carabinieri del comando della Stazione di Taranto Salinella hanno, in stato di libertà, untarantino, presunto responsabile del furto aggravato, avvenuto all’interno di undi linea della zona. La vicenda risale al mese di aprile, quando la vittima si era recata in caserma per denunciare il furto del suo. La stessa, accortasi dell’aver subito un furto, aveva reagito all’accaduto ed avrebbe, quindi, provocato la fuga del presunto autore, il quale alla prima fermata utile, infatti, sarebbe sceso dal mezzo, allontanandosi. La successiva indagine, ...