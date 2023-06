Rosy Bindi su Berlusconi | Lutto nazionale inopportuno | ha segnato in negativo la storia d' Italia - VIDEO

Sette giorni di stop per Camera e Senato: un fermo senza precedenti per la morte di Berlusconi. Domani i funerali di Stati in Duomo alla presenza di Mattarella.: 'Scelta inopportuna'. Saranno in 15mila alla cerimonia. E già ci si chiede chi sarà presente tra i politici italiani. Con, in ordine di scaletta: Achille Occhetto, ex segretario del Pds; ..."I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano ma il lutto nazionale per una persona divisiva com'è stato Berlusconi secondo me non è una scelta opportuna", dice, ex ministra ...torna sulle polemiche scaturite dalla decisione del governo di indire una giornata di lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi. "I funerali di Stato sono previsti ed e' giusto che ...

Funerali Berlusconi, Rosy Bindi contro il lutto nazionale: “È inopportuno”. Contrari anche il senatore Pd, Andrea Crisanti, e il rettore della stranieri di Siena, Tomaso Montanari.La scomparsa di Silvio Berlusconi ha spinto il governo a dichiarare lutto nazionale nel giorno del funerale dell’ex premier, ma in molti non sono d’accordo con questa scelta e tra questi ultimi c’è ...