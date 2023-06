Ronzulli tiene la linea Berlusconi | “Proseguiamo lungo la sua strada” 

C'è stato poi il cerchio magico, con Liciaa tenere le fila. Amica, confidente, ... C'è una sua frase cheinsieme una vita intera: "Come dice una bellissima canzone di Edith Piaf, Je ne ...Quella sentenza lofuori dalle aule parlamentari a lungo, avendolo reso momentaneamente ... e in cui diventano sempre piu' influenti accanto a lui da una parte la senatrice Licia, ...Quella sentenza lofuori dalle aule parlamentari a lungo, avendolo reso momentaneamente ... e in cui diventano sempre piu' influenti accanto a lui da una parte la senatrice Licia, ...

Da Tajani a Ronzulli, le correnti di Forza Italia: per il dopo Berlusconi c'è chi guarda a Renzi la Repubblica

Camera ardente in forma privata ad Arcore per Silvio Berlusconi. Lo striscione dei tifosi del Monza e l'arrivo di Licia Ronzulli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...