(Di martedì 13 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2023 “Un uomo di grandissima personalità e grande determinazione. Uno degli uomini migliori che abbiamo avuto.unda. Mi è un po' spiaciuto averlo conosciuto solo negli ultimi anni. Leggendo una sua intervista del 1981 ci sono grandi insegnamenti per i giovani”, le parole di Massimiliano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Un minuto di silenzio per Silvioa Sampierdarena e a Molassana durante i lavori delle assemblee municipali, si è ... il presidente della Valpolcevera Federico(Pd) ha chiesto un minuto ...... più in generale il Paese: la morte di Silvio. "Prima dell'inizio della seduta, ... le parole del presidente del Municipio Valpolcevera Federicoriportate da Repubblica . Ma l'appello ...In un comunicato i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimilianohanno scritto che 'tutta la Lega si stringe alla famiglia. Con lui se ne va un pezzo di ...

Romeo: "Berlusconi lascia un vuoto molto difficile da colmare" - Il ... Il Sole 24 ORE

Mi è un po’ spiaciuto averlo conosciuto solo negli ultimi anni. Leggendo una sua intervista del 1981 ci sono grandi insegnamenti per i giovani”, le parole di Massimiliano Romeo. Fonte: Agenzia Vista / ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...