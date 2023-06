Romano Prodi | morta la moglie Flavia Franzoni | malore in vacanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 giugno 2023), ladi. La scomparsa della compagna dell’ex Presidente del Consiglio è avvenuta oggi in Umbria, dove i due coniugi si erano recati per un cammino insieme ad altri amici, tra i quali l’ex ministro Arturo Parisi.: oggi era in cammino verso Assisi, dopo aver trascorso la notte a Gubbio. Si trovava su un sentiero francescano quando improvvisamente è caduta. Si è accasciata, forse a causa di unche si è rivelato fataleladiLadell’ex Premier aveva 76 anni ed era era originaria di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Quattro anni fa, nel 2019. la coppia ...