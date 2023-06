Romani Prodi | “Nelle urne l’ho battuto due volte | ma nei nostri duelli nulla di personale”

(Di martedì 13 giugno 2023) L’eterno rivale del centrosinistra colto dalla notizia mentre fa trekking sulla via Francigena. «Abbiamo rappresentato mondi contrapposti senza mai far scivolare lo scontro sul piano privato»

Prodi su Berlusconi: "lui ed io da sempre molto diversi, ma c’è ... Il Secolo XIX

Romano Prodi è partito ieri mattina, da Città di Castello, per una camminata francescana di quattro giorni. Gli arriva la notizia della morte di Silvio Berlusconi mentre si trova in un bosco in ...Politicamente, dopo la sconfitta subita nel 1996 con Romano Prodi a palazzo Chigi, era dato in uscita dalla politica e per anni non fece nulla per contraddire chi sperava lo facesse davvero. Invece ...