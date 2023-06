Romani Prodi | “Nelle urne l’ho battuto due volte | ma nei nostri duelli nulla di personale”

(Di martedì 13 giugno 2023) L’eterno rivale del centrosinistra colto dalla notizia mentre fa trekking sulla via Francigena. «Abbiamo rappresentato mondi contrapposti senza mai far scivolare lo scontro sul piano privato»

L'eterno rivale del centrosinistra colto dalla notizia mentre fa trekking sulla via Francigena. "Abbiamo rappresentato mondi contrapposti senza mai far ......dalla 'teste omega' Stefania Ariosto ai pm milanesi sulla presunta corruzione dei giudici. ...euro pagati al senatore Sergio De Gregorio per convincerlo a non votare la fiducia al governo...O saluti, un segno evidente (affermano) che non sono pochi quelli che sono ancora ... Perchè lo stesso "saluto romano" lo hanno fatto, il Papa, Enrico Belinguer, la stessa Shclein, Roberto ...

Romano Prodi: «Con Berlusconi sempre rivali, mai nemici. Sintonia sull’europeismo» ilmessaggero.it

La battaglia di Berlusconi contro l’euro e le critiche a Romano Prodi che l’aveva introdotto in Italia durò per anni ed è all’origine della fake news sul “depauperamento” dell’Italia che ancora oggi i ...Grande comunicatore (non per tutti, però), profetico magnate televisivo, Silvio da Arcore ha iniziato la sua folgorante carriera politica con un “peccato originale”. E ha proseguito con una serie di a ...