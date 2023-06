Roma scatenata | c’è Scamacca dopo Aouar e N’Dicka Tutti vogliono Frattesi | l’Inter sogna Milinkovic?

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) L’estate è alle porte e con essa il calciomercato. Che come sempre, appena conclusa la stagione, impazza. Sono tante le voci che si rincorrono, soprattutto per quanto concerne le big della Serie A, già attivissime per rinforzare le proprie rose. Chi più, chi meno. Tutto dipende dalle scelte e dalla volontà dei presidenti. Chi ha cambiato allenatore o uomini mercato, come Napoli, Lazio e Milan, lavora a marce ridotte. Chi ha le idee chiare e ha confermato staff dirigenziali e tecnici si muove più rapido. Come un mamba. E’ il caso della, finora la squadra più decisa e veloce a piazzare i propri colpi. Del resto per convincere José Mourinho a non ascoltare le sirene arabe o di qualsivoglia club nel mondo pronto a ricoprirlo d’oro biessere rapidi e indolori. E così sta facendo il direttore sportivo Pinto. I primi due acquisti sono arrivati ...