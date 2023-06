Roma | Pellegrini | «Con Immobile siamo sempre stati grandi amici Non è mai stato un problema»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 giugno 2023) Lorenzo, centrocampista della, ha parlato dal ritiro della Nazionale del suo rapporto con CiroLorenzo, centrocampista della, ha parlato dal ritiro della Nazionale del suo rapporto con Ciro. PAROLE – «. Non è maiun. Ho tantiche hanno scelto di tifare per una squadra che non è quella giusta. Io gli rispondoche se mi trovassi contro mia madre in campo farei di tutto per vincere. Finita la partita si tornacome prima. Tra di noi il rispetto non manca mai, anche in campo. Lui è un attaccante perfetto. ...