Roma “O me ridai i soldi o t’ammazzo” | in manette lo strozzino-mafioso di Cinecittà

(Di martedì 13 giugno 2023)– Minacce di morte ed un incubo senza fine: è quanto vissuto da un 36enne residente nella provincia di Frosinone e dai suoi familiari. Una vicenda alla quale hanno posto la parola fine, nella tarda serata del 12 giugno 2023, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di, coadiuvati dai militari della Compagnia CC Piazza Dante che, a conclusione di attività investigativa, hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di, a carico di un pregiudicato classe 1977, residente nel quartiere, gravemente indiziato di essere responsabile di estorsione in concorso aggravata dal metodo(Artt. 110, 629 co. 2, in relazione all’art. 628 co. 1 e 3-quinquies c.p. e 416 bis 1,). In particolare, nel corso ...