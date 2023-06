Roma | incendio Colli Aniene | 5 indagati

(Di martedì 13 giugno 2023) Nel rogo, divampato il 2 giugno scorso in un palazzo di via Edoardo D'Onofrio, ha perso la vita un uomo di 80 anni e altre persone sono rimaste intossicate e ferite Cinque persone sono state iscritte nel registro degliper l’divampato il 2 giugno scorso nel palazzo di via Edoardo D’Onofrio nella zona di, in cui ha perso la vita un uomo di 80 anni, Antonio D’Amato, e altre persone sono rimaste intossicate e ferite tra cui un bambino. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo con i pm Roberta Capponi e Luigi Fede, si procede per disastro, lesioni e omicidio colposi. In queste ore è stato affidato anche l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo della vittima. Nei giorni scorsi sul tavolo dei pm di piazzale Clodio sono arrivate le ...

Possiamo trovarli semmai in qualche bancarella al mercato delle pulci come ce ne sono ae a ... Molte copie andarono distrutte in unnella tipografia. Per cui le copie superstiti ...Il regista giunse a, dove lo aspettava la moglie, l'attrice Ingrid Bergman, e si ritirò. Fiat 600 Fiat 600 La produzione della gloriosa "Topolino" della Fiat che aveva visto la dittatura, la ...

Roma, 13 giu. (LaPresse) - La procura di Roma indaga per disastro, lesioni e omicidio colposo sull'incendio del 2 giugno, in via Edoardo d'Onofrio, zona Colli ...