Roma | in arrivo N’Dicka | le ultime

(Di martedì 13 giugno 2023) Laè vicina al suo secondo rinforzo dopo Aouar, inper le visite mediche e la firma Laè vicina al suo secondo rinforzo dopo Aouar, inper le visite mediche e la firma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore è in partenza per la Capitale proprio in questi istanti e nel pomeriggio effettuerà tutto l’iter prima della firma sul contratto coi giallorossi

Laè vicina al suo secondo rinforzo dopo Aouar, inN'Dicka per le visite mediche e la firma Laè vicina al suo secondo rinforzo dopo Aouar, inN'Dicka per le visite mediche e la firma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ...... non era stato visto con buon occhio, perché quando era stato allaaveva litigato con il Capitano Totti, e all'Inter invece, aveva litigato con Icardi. Spalletti nella sua carriera da allenatore ...Dopo la morte di don Pierino il legame tra Berlusconi e la comunità è rimasto intatto: 'L'ho incontrato in forma privata tantissime volte - conferma Nicolasi - sia ache in occasione delle sue ...

Mille Miglia 2023, il 14 giugno l'arrivo a Roma Tag24

La Roma si prepara ad abbracciare il suo secondo acquisto estivo dopo Aouar: in arrivo anche N'Dicka, fatta per il difensore ...(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Temporali, nubifragi e calo termico. E' il maltempo a dominare sull'Italia, colpita di un duplice ciclone. Un vortice sulla Repubblica Ceca sta inviando aria fresca ed ...