Roma | Giornata del donatore sangue | appuntamento in Piazza del Campidoglio per un gesto che può salvare vite

(Di martedì 13 giugno 2023) In occasione dellamondiale deldiCapitale sostiene in prima linea la campagna di sensibilizzazione per promuovere unsemplice che puòla vita a molte persone. Grazie alla preziosa collaborazione di Avis e dei suoi volontari, domani indelsarà allestita a partire dalle ore 8 una postazione per consentire di donare ile di ricevere informazioni sul tema. Per sottolineare il valore collettivo della donazione, l’iniziativa è stata rivolta ai consiglieri dell’Assemblea capitolina e ai collaboratori degli staff. Negli ultimi anni, purtroppo, nella nostra regione si è assistito a una flessione significativa del numero dei donatori ed è quindi ancora più importante ...

Nelladi ieri è arrivata la sentenza . In Vaticano si è svolta la terza udienza del processo nei confronti di Guido ed Ester, i due cittadini aderenti a Ultima Generazione che la scorsa estate si ...... il Villa Fiesole e il Grand Hotel Palatino a, a due passi dal Colosseo, che a breve sarà ... e in base a questi poi aggiustare i propri impegni nella". "Sfatiamo, quindi, anche questo ...... il Villa Fiesole e il Grand Hotel Palatino a, a due passi dal Colosseo, che a breve sarà ... e in base a questi poi aggiustare i propri impegni nella'. 'Sfatiamo, quindi, anche questo ...

Previsioni meteo Roma e Lazio 13 giugno: temporali per l'intera ... Fanpage.it

Critiche dal centro-sinistra, dubbi dai politologi. È la prima volta che viene deciso per un ex premier. E per Camera e Senato un stop senza precedenti ...a quarta edizione di Roma Baccalà torna nel quartiere Garbatella dal 22 al 25 giugno 2023, con nuovi incontri culturali, sagre, degustazioni, laboratori per bambini, showcooking con chef e celebri per ...